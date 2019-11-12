Более 150 тыс. электронных больничных выдали в Курганской области за два года

КУРГАН, 12 ноября. /ТАСС/. Врачи Курганской области выдали более 150 тыс. электронных больничных листов (ЭЛН) с лета 2017 года, когда регион присоединился к соответствующей программе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"За два года медицинские учреждения региона выдали более 150 тыс. электронных больничных листов, из них в нынешнем году - 90 тыс.", - говорится в сообщении.

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования.

Переход на электронный лист нетрудоспособности позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, количество ошибок в них.