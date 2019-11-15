Уральское отделение РАН создаст аналитический антикоррупционный центр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Аналитический центр исследования коррупции появится на базе Института философии и права Уральского отделения (УрО РАН). Об этом сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя отделения, член-корреспондент РАН Виктор Руденко.

"Это аналитический центр проблем, связанных с коррупцией, он будет создан на базе Института философии и права УрО РАН. Отличие нашего центра от других по антикоррупционной тематике заключается в том, что мы исследуем не столько правовые проблемы, сколько политико-правовые. В этом плане работы представляют интерес, поскольку в России таких исследований недостаточно", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что центр займется исследованиями причин возникновения коррупции, изучением ее форм, скрытых видов привластных отношений. "Эти вопросы мало интересуют юристов. Мы планируем изучать общие для всей системы вопросы", - уточнил Руденко.

По поручению президента РФ, добавил он, уже проведены три научные конференции на тему деятельности центра.