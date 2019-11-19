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Депутаты думы Югры приняли бюджет региона на 2020 год

Дефицит бюджета вырастет более чем в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) на заседании во вторник приняли в двух чтениях бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

"Бюджет во втором, окончательном чтении принят", - сказал председатель окружной думы Борис Хохряков.

Согласно документу, в 2020 году доходы бюджета превысят 213,1 млрд рублей, в 2021-м - 219,3 млрд, в 2022-м - 224,8 млрд. Расходы на 2020 год - почти 249 млрд рублей, 2021-й - 248,7 млрд, 2022-й - 254,4 млрд. В 2019 году доходы бюджета региона утверждены в размере 249 млрд рублей, расходы - 262,5 млрд.

Дефицит бюджета региона в 2020 году установлен на уровне 35,9 млрд рублей, 2021-м - 29,4 млрд, 2022-м - 29,6 млрд. В текущем году дефицит составил 13,5 млрд. Таким образом, в 2020 году дефицит бюджета вырастет более чем в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом.

По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которые приводятся в сообщении регионального департамента общественных и внешних связей, приоритетами бюджета на ближайшие годы станет реализация нацпроектов. На эти цели ежегодно предусмотрено свыше 26 млрд рублей.

В частности, средства планируется направить на обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от полутора года до трех лет, создание для них дополнительно более 3,8 тыс. мест в новых детских садах, подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, оснащение оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой детских музыкальных школ.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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