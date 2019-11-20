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Ледовая переправа через реку Обь на Ямале начала работу

Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме, обустройство еще двух полос начнется на днях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Ледовая переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начала свою работу в среду в 06:00 (04:00 мск). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.

"20 ноября с шести часов утра на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 т, для гусеничных - общей массой до 5 т. Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме", - приводит пресс-служба слова начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Александра Симонова.

Как уточнили в пресс-службе, в прошлом году ледовую переправу для проезда открыли на неделю позже - 26 ноября. "Обустройство еще двух полос начнется на днях. Как только толщина льда на этих полосах станет безопасной для движения автомобилей, откроются все три полосы движения", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, 20 ноября температура воздуха в Салехарде составит минус 25 градусов, порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Лабытнанги днем столбик термометра опустится до отметки минус 21 градуса, ветер 6-12 м/с.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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