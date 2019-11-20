В модернизацию гражданского производства "Курганмашзавода" до 2025 г. вложат 1,2 млрд руб.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ростех вложит до 2025 года 1,2 млрд рублей в модернизацию литейного производства на "Курганмашзаводе", сообщила госкорпорация.

"В ближайшие пять лет в модернизацию литейного производства "Курганмашзавода" планируется инвестировать более 1,2 млрд рублей. Внедрение новых технологий повысит производительность труда, товарное качество и снизит себестоимость продукции. Соответственно, завод станет более конкурентоспособным и получит дополнительные перспективы на рынке гражданской продукции", - приводятся в сообщении Ростеха слова исполнительного директора Олега Евтушенко.

Поставки нового оборудования в рамках модернизации начнутся в 2020 году, в результате завод должен удвоить производство гражданской продукции, в частности, деталей для техники высокой проходимости.

Также выпускаемые на новом оборудовании детали и заготовки будут поставляться машиностроительным предприятиям и производителям продукции для горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства, уточнила пресс-служба.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

В 2019 году завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".