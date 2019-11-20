УФНС советует свердловским муниципалитетам учесть риски нового расчета налога на имущество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Муниципальные образования Свердловской области должны учесть объем поступлений в бюджет при переходе на новую систему налогообложения физлиц исходя из кадастровой стоимости. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

В соответствии с законом Свердловской области переход к новой системе исчисления будет осуществлен с 1 января 2020 года.

"Органы местного самоуправления вели активную работу, они определяли риски снижения поступлений в бюджет при таком порядке исчисления. Сейчас в ряде муниципалитетов уже определили ставки налога. На определенных территориях есть риски: муниципалитеты старались соблюсти баланс, чтобы не потерять налоговые поступления в бюджет, но в то же время не создавать напряженности", - пояснила Исаева.

По ее словам, ставки нового налога еще не приняты - их утверждения ожидают в конце ноября. Также пока не обнародована кадастровая стоимость объектов. "Специально созданное учреждение такую оценку сделало, но еще не разместило на официальном сайте", - подчеркнула Исаева.

На территории Свердловской области налог на имущество физических лиц на сегодняшний день исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости, пояснила Лидия Исаева. Большинство регионов России уже перешло на расчет налогов исходя из кадастровой стоимости имущества. В Свердловской области такой закон принят в марте этого года: по нему принцип налогообложения определен с 1 января 2020 года, а исчисление по новой системе начнется с 2021 года.