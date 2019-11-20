Налоговые поступления в Свердловской области снизятся из-за льгот для застройщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления уменьшатся из-за вступления в силу изменений в закон о налоге на имущество в Свердловской области. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС по Свердловской области Павел Ваняшин.

Заксобрание Свердловской области освободило застройщиков от уплаты налога в отношении жилых помещений, выкупаемых под снос, а также вновь построенных жилых помещений в течение двух лет, сообщалось на сайте регионального парламента.

"Очевидно, что будет снижение, но оценить его объем невозможно, так как льгота зависит не только от статуса лица, но еще от периода владения", - подчеркнул Ваняшин.

Также он отметил, что в прошлом году сумма поступлений от подобных категорий плательщиков составила 280 млн рублей.

Заместитель председателя комитета по бюджету финансам и налогам Илья Бондарев пояснил, что льгота предоставляется застройщикам, чтобы в течение определенного периода после постройки дома компании были освобождены от уплаты имущественного налога.

Соответствующие изменения в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций" были приняты депутатами на заседании во вторник 19 ноября.