В "Титановой долине" на Урале запустят производство гранулированного чугуна

ЕКАТЕРИНГБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. "Верхнесалдинский металлургический завод" (ВСМЗ) планирует запустить производство гранулированного чугуна на базе "Титановой долины". Объем инвестиций в проект планируется в размере 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"В конце 2020 - начале 2021 гг. в Верхней Салде на площадке ОЭЗ "Титановая долина" появится новый завод по производству гранулированного чугуна высокой чистоты - АО "Верхнесалдинский металлургический завод". Производственная мощность предприятия составит 40 тыс. тонн продукции в год, объем инвестиций в проект - 1,1 млрд рублей. Срок окупаемости проекта - чуть более 5 лет с учетом срока строительства завода", - говорится в сообщении.

Содержание чистого металла в гранулированном чугуне составит 96%. Затраты ВСМЗ на приобретение у китайских партнеров технологии и оборудования составили 750 млн рублей, что составляет более 30% от инвестиций в предприятие.

"В случае успеха производственную мощность предприятия планируется увеличить до 150 тыс. тонн гранулированного чугуна в год. Здесь инвестиции составят уже 2,3 млрд руб., но срок окупаемости меньше - не более 5 лет", - сообщает пресс-служба ВСМЗ.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.