{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Титановой долине" на Урале запустят производство гранулированного чугуна

Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНГБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. "Верхнесалдинский металлургический завод" (ВСМЗ) планирует запустить производство гранулированного чугуна на базе "Титановой долины". Объем инвестиций в проект планируется в размере 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"В конце 2020 - начале 2021 гг. в Верхней Салде на площадке ОЭЗ "Титановая долина" появится новый завод по производству гранулированного чугуна высокой чистоты - АО "Верхнесалдинский металлургический завод". Производственная мощность предприятия составит 40 тыс. тонн продукции в год, объем инвестиций в проект - 1,1 млрд рублей. Срок окупаемости проекта - чуть более 5 лет с учетом срока строительства завода", - говорится в сообщении.

Содержание чистого металла в гранулированном чугуне составит 96%. Затраты ВСМЗ на приобретение у китайских партнеров технологии и оборудования составили 750 млн рублей, что составляет более 30% от инвестиций в предприятие.

"В случае успеха производственную мощность предприятия планируется увеличить до 150 тыс. тонн гранулированного чугуна в год. Здесь инвестиции составят уже 2,3 млрд руб., но срок окупаемости меньше - не более 5 лет", - сообщает пресс-служба ВСМЗ.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Коммунальщики восстановили теплоснабжение домов на окраине Челябинска
Без отопления и горячей воды оставались порядка 4 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС