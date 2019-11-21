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Уральские школьники получили награды за работы по изучению истории рода

Мероприятия проекта "МИР - Моя История Рода" прошли в десятках школ Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученики школ Свердловской области - победители конкурса на лучшую творческую работу об истории своей семьи проекта "МИР - Моя История Рода", получили памятные медали. Проект реализуется при поддержке ТАСС с использованием гранта президента РФ, награждение состоялось на пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта "МИР" в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Главная цель нашего проекта - это объединение усилий государства и общества для создания условий, в которых каждый россиянин смог бы восстановить свою родословную. Мероприятия проекта прошли в десятках школ Екатеринбурга. Сегодня мы подводим итоги конкурса на лучшую творческую работу об истории своего рода. Авторам лучших работ мы вручаем памятные медали", - сказал руководитель общенационального проекта "МИР", советник главного редактора ТАСС Александр Пашков.

Памятные медали для авторов лучших работ были отлиты в мастерской Ивана Дубровина, там же, где были изготовлены "Маски скорби" Эрнста Неизвестного для мемориального комплекса в Екатеринбурге. Эскиз медалей разработал член Союза художников России Сергей Григорьев (Сережа Пикассо). "На медалях изображены лист, росток дерева и капля воды, что символизирует "древо рода", - сказал ТАСС художник. На обратной стороне медали автор написал стихотворение о генеалогии.

Всего в конкурсе приняли участие 33 школьника из 15 школ региона. Из них 10 ребят были особо отмечены жюри как авторы наиболее интересных и глубоких работ об истории их семьи. "Нам была очень важна обратная связь от участников проекта - учащихся, их родителей и педагогов. Мы получили около 500 анкет и еще раз убедились в том, что наш проект вызвал большой интерес. <…>. И родители, и педагоги, и сами учащиеся отметили необходимость включения программ по генеалогии, родологии, по изучению родовой истории семьи в систему образования", - отметила координатор проекта "МИР" Лариса Докучаева, добавив, что в сейчас ведутся переговоры с региональным министерством образования о внедрении программы по изучению рода с систему образования Свердловской области.

"В каждой из 15 школ мы проводили уроки по генеалогии, на которых говорили о том, как много у нас предков. Мы об этом не задумываемся, а ведь каждому мы обязаны жизнью, а знаем о них, как правило, очень мало. Узнать мы можем очень много о своей истории, если не будем ленивы и нелюбопытны. Работы наших конкурсантов выложены в интернет, и это чудо, как дети пишут о своей семье, и очевидно, что это занятие становится общесемейным делом", - заявил научный руководитель проекта, доктор исторических наук Алексей Мосин.

Лучшие работы

Первое место заняла восьмиклассница Ева Тарасова, подробно описавшая историю своего рода, проведя параллели с историческими событиями на Урале и в мире в целом. Ева выполнила свою работу, используя "метод Мосина", который предполагает изучение истории своей семьи через призму событий, происходивших в мире в то или иное время, пояснил ТАСС Александр Пашков. "Написана работа глубоко, интересно и немного с юмором", - добавил он.

Также жюри высоко оценило работу 15-летней Анастасии Степановой, создавшей шестиминутный видеофильм, в котором школьница рассказывает об истории своего рода. В официальной группе "Вконтакте" видеоролик Степановой увидело более 10 тыс. человек.

О проекте "МИР - Моя История Рода"

Проект "МИР" реализуется при поддержке информационного агентства ТАСС с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Цель проекта - способствовать объединению усилий государственных и общественных организаций (архивы, библиотеки, музеи, образовательные учреждения, генеалогические и родологические общества), чтобы каждый житель страны мог найти свои корни, узнать историю своего рода, и в то же время продвигать идеи по возвращению родовой культуры в среде молодежи.

В перспективе авторы проекта "МИР" намерены объединить усилия всех ведущих экспертов - архивистов, библиотекарей, родологов, генеалогов, учителей - и выработать общие подходы к выстраиванию родословий не только в Свердловской области, но и во всех регионах страны. Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" (Москва, - прим. ТАСС) решил поддержать проект "МИР", включив его в сферу своей деятельности. По словам координатора проекта Ларисы Докучаевой, Ассамблея поможет проекту "МИР" объединиться с единомышленниками из других стран для сохранения и развития родовой культуры, а также проведения больших конференций и круглых столов, посвященных изучению истории рода. Кроме того, руководителями проекта планируется создание интернет-платформы проекта "МИР" для его перехода в глобальную сеть.

На сегодняшний день проект "МИР" охватил 15 образовательных организаций на территории Свердловской области. Всего насчитывается более 600 учеников, посетивших лекции о генеалогии и родологии. Еще более 7 тыс. человек прослушали лекции по генеалогии и родологии, приняли участие в конкурсе творческих работ об истории рода. Кроме того, почти 230 тыс. пользователей интернета через социальные сети ознакомились с материалами проекта.

Теги
РоссияСвердловская область
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