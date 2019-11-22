Дефицит бюджета Тюменской области в 2020 году составит почти 59 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 22 ноября /ТАСС/. Дефицит бюджета Тюменской области на 2020 год из-за социальных расходов составит почти 59 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС руководитель аппарата комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы Рустам Ганиев.

"Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении проект бюджета региона на ближайшие три года. Согласно главному финансовому документу региона, на 2020 год значится дефицит в размере чуть более 58,9 млрд рублей. Предполагаемые доходы составят более 162,6 млрд рублей, расходы - более 221,5 млрд рублей. В прошлом году областной бюджет также принимался с дефицитом, тогда он был в пределах 22 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, расходы на социальную сферу превысят 50%. "Это и реализация национальных проектов, и выполнение взятых на себя правительством области социальных обязательств, в числе которых и предоставление субсидий и займов, в том числе на жилье определенным категориям граждан, множество других мер поддержки", - сказал Ганиев.