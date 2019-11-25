Utair оплатила почти 340 тыс. рублей долга контрагенту, требовавшему его банкротства

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair оплатила долг своему контрагенту компании "Интер", однако справку об этом в суд не предоставила. Об этом сообщила в понедельник представитель авиакомпании Татьяна Аршавская в ходе заседания Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа по банкротству Utair.

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Долг перед "Интером", согласно картотеке арбитражных дел, составил 339,8 тыс. рублей.

"Просила бы приобщить к материалам дела документ, подтверждающий оплату задолженности", - сказала Аршавская. При этом на вопрос судьи Юрия Щепелина, почему нет справки с банка о зачислении средств на счет компании, она заявила, что ответа у нее нет. "Справки с банка [о зачислении] нет. <...> Не могу сказать. Не могу пояснить", - сообщила она, попросив суд отложить заседание, чтобы предоставить данный документ.

"Объявить перерыв до 2 декабря в 16:00", - сказал судья.

ТАСС Аршавская пояснила, что были поданы документы об оплате долга компании "Интер", представители которой не присутствовали на заседании.

Арбитражный суд ХМАО 11 июня отказал "Флеш лайт капитал" во введении наблюдения в отношении перевозчика в связи с уплатой Utair долга компании. 22 июля суд отказал также "Юган-Юнион кард" во введении наблюдения и оставил иск компании без рассмотрения. 5 сентября Восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию "Юган-Юнион кард". Кассация на данное решение будет рассмотрена Арбитражным судом Западно-Сибирского округа в Тюмени 28 октября. 1 августа "Юган-Юнион кард" подал повторный иск о банкротстве авиакомпании, его рассмотрение суд отложил до вынесения решений по искам "Гидпромэнергострой" и "Интер".

В пресс-службе авиакомпании ранее поясняли, что из-за минимального размера задолженности риск начала процедуры банкротства отсутствует. Также там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить сумму долга, но "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года Utair не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.