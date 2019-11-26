Дефицит бюджета Челябинской области в 2020 году увеличится вдвое

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области во вторник приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит в следующем году утвержден на уровне 22 млрд рублей, что выше первоначального показателя 2019 года практически вдвое, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Мы видим сегодня бюджет, который практически по всем статьям динамично растет. Доходы на 2020 год запланированы в объеме 175,4 млрд рублей (в 2019 году - 174,9 млрд)", - цитирует пресс-служба спикера Заксобрания Владимира Мякуша.

Расходы предполагаются на уровне 197,4 млрд рублей, в 2019 году этот показатель составил 186,8 млрд. Дефицит бюджета на следующий год запланирован на уровне 22 млрд рублей, в текущем году он составил 11,9 млрд.

Мякуш отметил, что дефицит бюджета планируется покрывать за счет собственных остатков по итогам исполнения бюджета текущего года, федеральных трансфертов и экономии областных средств.

По данным областного Минфина, согласно принятому в первом чтении проекту бюджета, доходы в 2021 году предполагаются на уровне 172,1 млрд рублей, в 2022-м - 177,9 млрд, расходы в 2021 году - на уровне 181,1 млрд, в 2022-м - 181,2 млрд.