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Югра направит муниципалитетам более 761 млн рублей на погашение долгов по ЖКХ

Средства получат Нягань, Пыть-Ях, Югорск и Советский район

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделит из резервного фонда более 761 млн рублей на погашение муниципалитетами региона долгов по газоснабжению. Данная сумма позволит полностью погасить долги перед энергоснабжающими организациями, сообщает в среду региональный департамент общественных и внешних связей.

"Муниципалитетам выделяется 761 млн рублей из резервного фонда правительства Югры на ликвидацию задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов. Основная цель - недопущение возникновения риска сбоев в работе коммунальных систем в отопительный сезон 2019-2020 годов", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Средства получат четыре муниципалитета - Нягань, Пыть-Ях, Югорск и Советский район. Они позволят обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона. "Объем выделяемых финансовых ресурсов позволяет муниципальным образованиям обеспечить свою деятельность без формирования долгов", - добавила глава региона.

Так, Пыть-Ях получит из резервного фонда 234,5 млн рублей, Нягань - 209,4 млн рублей, Югорск -118,5 млн рублей, а Советский район - 198,9 млн рублей. Как пояснили ТАСС в региональном департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, данные средства позволят полностью покрыть долги предприятий. "Долги предприятий будут полностью покрыты. Также муниципалитеты должны будут принять меры для недопущения повторения данных ситуаций", - сказал собеседник агентства. При этом он не смог пояснить, почему у предприятий возникают долги за поставленные ресурсы. "Это вопрос к самим предприятиям, почему у них возникают подобные ситуации", - добавил он.

По данным компании "Газпром межрегионгаз Север", в числе крупных должников за газ - "Управление городского хозяйства Пыть-Яха", "Няганские энергетические ресурсы", "Генерация" и "Югорскэнергогаз".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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