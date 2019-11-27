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Новый терминал челябинского аэропорта запустили в тестовую эксплуатацию

Объект площадью 16,5 тыс. кв. м строили с лета 2018 года
Терминал международного аэропорта Баландино имени И. В. Курчатова, август 2019 года Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Терминал международного аэропорта Баландино имени И. В. Курчатова, август 2019 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года, запустили в тестовую эксплуатацию, в среду он принял первых пассажиров, прилетевших из Москвы. Терминал станет вторым и будет использоваться для внутренних рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Старый терминал не справлялся с пассажиропотоком, поэтому в августе 2018 года начали строить новый терминал площадью 16,5 тыс. кв. м.

"Строительство завершено. Новый терминал челябинского аэропорта вводим в тестовую эксплуатацию, сегодня встретили и проводили первый рейс из Москвы, первых пассажиров. Тестовая эксплуатация продлится примерно одну-две недели", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь нового терминала в полтора раза больше площади старого, он рассчитан на 900 пассажиров в час и отвечает всем современным требованиям, в том числе оборудован для обслуживания маломобильных пассажиров.

"Насколько вырастет пассажиропоток - зависит от авиакомпаний. Новый терминал максимально в год может обслужить 2,5 млн пассажиров, прежний терминал - 1,7 млн пассажиров в год", - добавили в пресс-службе, уточнив, что строительство велось на средства акционеров, объем вложений составил порядка 5 млрд рублей.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 1,6 млн пассажиров.

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