Югра перейдет на единую систему мониторинга градостроительных работ в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Все муниципальные образования в Югре начнут пользоваться региональным сегментом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в 2020 году. Это позволит объединить на одном ресурсе всю информацию о земельных участках, строящихся и возведенных объектах и ускорить работу с документами, сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте строительства.

"Сейчас у муниципалитетов имеются свои системы, они разные. Теряется время при передаче информации в различные органы и ведомства, затягиваются сроки выдачи разрешений на строительство. Тут у муниципалитетов появится единая система, в которой будут находиться все документы градостроительной деятельности. Получить к ним доступ будет легко", - пояснил представитель департамента.

По его словам, переход муниципалитетов на эту систему позволит объединить данные всех 22 муниципальных образований Югры на одном ресурсе, сделать их максимально полными, а работу с ними быстрее.

"Сейчас системой в тестовом режиме начали пользоваться первые четыре муниципалитета - Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийский район. До конца 2019 года к ним добавятся города Когалым и Мегион. В 2020 году всеми возможностями ИСОГД смогут пользоваться оставшиеся 16 муниципалитетов Югры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в системе будет находиться вся история по земельным участкам, строящимся и уже возведенным объектам. Например, когда и кому было выдано разрешение на строительство, земельный и технический план, сведения об инженерных сетях, границах земельных участков. Планируется, что в дальнейшем доступ к системе будет предоставлен всем жителям региона.