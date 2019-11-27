{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Югра перейдет на единую систему мониторинга градостроительных работ в 2020 году

Предполагается, что это позволит объединить на одном ресурсе всю информацию о земельных участках, строящихся и возведенных объектах и ускорить работу с документами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Все муниципальные образования в Югре начнут пользоваться региональным сегментом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в 2020 году. Это позволит объединить на одном ресурсе всю информацию о земельных участках, строящихся и возведенных объектах и ускорить работу с документами, сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте строительства.

"Сейчас у муниципалитетов имеются свои системы, они разные. Теряется время при передаче информации в различные органы и ведомства, затягиваются сроки выдачи разрешений на строительство. Тут у муниципалитетов появится единая система, в которой будут находиться все документы градостроительной деятельности. Получить к ним доступ будет легко", - пояснил представитель департамента.

По его словам, переход муниципалитетов на эту систему позволит объединить данные всех 22 муниципальных образований Югры на одном ресурсе, сделать их максимально полными, а работу с ними быстрее.

"Сейчас системой в тестовом режиме начали пользоваться первые четыре муниципалитета - Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийский район. До конца 2019 года к ним добавятся города Когалым и Мегион. В 2020 году всеми возможностями ИСОГД смогут пользоваться оставшиеся 16 муниципалитетов Югры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в системе будет находиться вся история по земельным участкам, строящимся и уже возведенным объектам. Например, когда и кому было выдано разрешение на строительство, земельный и технический план, сведения об инженерных сетях, границах земельных участков. Планируется, что в дальнейшем доступ к системе будет предоставлен всем жителям региона.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Челябинской области в шахте заводского лифта разбился рабочий
СК проводит проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС