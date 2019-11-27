Под Челябинском столкнулись три грузовика и "Газель"

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобильная авария с участием трех грузовиков и "Газели" произошла в среду в Челябинской области на федеральной трассе М-5 "Урал". В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили ранения, говорится в сообщении управления дорог "Южный Урал".

"В 15:47 (13:47 мск) на 1646-м км автомобильной дороге М-5 "Урал" произошло серьезное ДТП - попутное столкновение двух фур с последующим столкновением со встречными грузовым автомобилем и "Газелью". Погиб один человек, ранено два человека", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение. Предварительной причиной аварии может быть отказ тормозов у одного из грузовиков.