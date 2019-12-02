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В Кургане после вмешательства епархии крестили девочку с большим родимым пятном

Священник ранее отказал ребенку в крещении вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ребенка, которому священник отказал в крещении с другими детьми из-за большого родимого пятна в Кургане, крестили после вмешательства курганской епархии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе епархии.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что маме ребенка с самым большим в России родимым пятном священник одной из церквей Кургана отказал в крещении вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей, объяснив это тем, что ребенок может быть заразным. Родимое пятно, которое занимает 80% тела ребенка, расположено на спине, животе и частично на голове - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус". Курганская епархия осудила действия священника и пообещала оказать помощь родителям ребенка.

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"В Богоявленском храме города Кургана иерей Леонид Перчугов совершил таинство Крещения шестимесячной Вики Хвостанцевой - ребенка с очень редким диагнозом "обширный меланоформный невус". <…> Узнав об этой истории, секретарь епархии сразу связался с семьей и предложил помощь. После огласительной беседы для родителей и восприемников девочку покрестили", - сообщили в пресс-службе.

Мама девочки отметила в храме, что не хотела вызвать негативную реакцию в адрес церкви. "Слава Богу, мы покрестились, ангел-хранитель теперь с нами. Сейчас готовимся к операции и будем молиться, чтобы все было хорошо", - сказала она.

В епархии уточнили, что митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью девочки под особое попечение. "Сейчас епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению прорабатывает конкретные формы помощи семье. Сотрудники отдела уже связались с сестрами милосердия из Санкт-Петербурга, куда родители девочки улетают в начале декабря. 4 декабря ребенка ждут на приеме в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где ее обследуют и составят график лечения", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская область
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