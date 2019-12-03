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В Челябинске шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси

По данным полиции, водитель маршрутки совершил наезд на препятствие

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабрь. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинске устанавливают обстоятельства, при которых во вторник днем на улице Танкистов маршрутное такси наехало на препятствие. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"По предварительным данным, сегодня днем, около 13:20 (11:20 мск) на улице Танкистов водитель маршрутного такси совершил наезд на препятствие. В результате ДТП шесть человек пострадали", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Горздрава ТАСС сообщили, что двое пострадавших от госпитализации отказались. Остальные помещены в различные больницы с сотрясениями, ушибами и переломами. 

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлен комментарий Горздрава после третьего абзаца.

Теги
РоссияЧелябинская область
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