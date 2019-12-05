В Югре сняли короткометражный сериал о выдающихся земляках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Первый сериал о выдающихся земляках сняли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при поддержке Русского географического общества (РГО). Он состоит из пяти серий, каждая из которых посвящена отдельной личности, сообщил в четверг центр гражданских и социальных инициатив Югры.

Съемки велись в рамках проекта "Были", реализуемого Русским географическим обществом. Цикл состоит из пяти серий 10-12 минут каждая. Картины рассказывают об известных жителях региона, внесших значительный вклад в его становление. Их героями стали, в частности, первооткрыватель нефти в Югре Фарман Салманов, купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков. В основу сюжета положены реальные истории из жизни известных людей, которые реконструированы в игровых сценах с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен были задействованы актеры.

"Съемки стартовали 26 июля. Сейчас проект находится на финальном этапе - монтаже. В конце года авторы планируют устроить закрытую презентацию для тех, кто принимал участие в съемках. После этого все эпизоды (пять короткометражных фильмов) будут опубликованы на сайте Российского географического общества, а также на канале проекта в YouTube", - говорится в сообщении.

В съемках принимали участие 30 актеров, среди которых профессионалы, любители с небольшим опытом и обычные люди. Съемки прошли на территории Югры, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Некоторые сцены были сняты в музеях, например, архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" в Перми. "Сотрудники музеев помогали нам вплоть до того, что в одном из зданий разрешили зажечь огонь - открытый. Еще в одном из кадров у нас есть, например, лампада. Многие разрешали взаимодействовать с экспонатами, которые обычным посетителям нельзя трогать руками", - отметил режиссер Александр Паньков.

Поскольку сюжеты всех фильмов построены на задокументированных фактах, киноальманах может послужить дополнительным подспорьем при изучении истории Югры в школах, считает режиссер. "Вместо того, чтобы рассказывать детям устный материал, учитель может включить одну из серий нашего проекта и, можно сказать, наглядно показать, как это было. Такой интеррактив будет интересен. Плюс ко всему - личности, которым посвящены наши фильмы, внесли огромный вклад в историю развития региона, и изучение их биографии в любом случае присутствует в школьной программе", - пояснил Паньков.

Проект получил грант губернатора в размере 2,5 млн рублей. Планируется, что в 2020 году пройдут съемки еще нескольких серий киноальманаха. О каких исторических личностях они будут сняты, решат жители региона.