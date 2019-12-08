Три человека погибли во время пожара в жилом вагончике на территории месторождения в ЯНАО

ТАСС, 8 декабря. Три человека погибли в результате пожара в жилом вагончике на территории Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 03:30 мск. На месте обнаружен один пострадавший.

"В ходе тушения было обнаружено три тела без признаков жизни. Огнем поврежден вагончик на площади 20 квадратных метров. На месте пожара работает дознаватель МЧС для выяснения причин произошедшего", - говорится в сообщении.