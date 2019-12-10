Суд прекратил производство по иску "Рособоронэкспорта" к "Курганмашзаводу"

ТАСС, 10 декабря. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") о взыскании более 5,3 млрд рублей с "Курганмашзавода" (КМЗ, также структура "Ростеха"), согласно данным из электронной картотеки суда.

"О прекращении производства по делу", - говорится в документе, без уточнения причин.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля зарегистрировал иск "Рособоронэкспорта" к КМЗ о взыскании с завода более 5,3 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел на сайте суда. Госкорпорация "Ростех" объяснила иск действиями, связанными с нормализацией работы завода.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, единственный в РФ завод, выпускающий боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. КМЗ находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, в 2019 году перешел под контроль Ростеха и вошел в состав холдинга "Высокоточные комплексы".