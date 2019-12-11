В Екатеринбурге горит цех Уральского завода лакокрасочных изделий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом в среду ТАСС сообщили на предприятии.

"Цех горит", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 600 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 11:58 (09:58 мск) поступила информация о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. По предварительной информации, горит разлитая краска на площади 600 кв. м. Информации о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении. На место выдвинулись 68 человек и 16 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Екатеринбурга.

Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

ООО "Уральский завод лакокрасочных изделий" - одно из ведущих предприятий лакокрасочной промышленности на Урале. Производственные цеха предприятия расположены в промышленном микрорайоне Екатеринбурга Эльмаш.