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Прокуратура вынесла представления пяти курганским школам за вступление детей в группы АУЕ

К дисциплинарной ответственности привлекли шесть сотрудников образовательных учреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура обнаружила распространение среди шадринских школьников (Курганская область) криминальной субкультуры - так называемой АУЕ. Пяти школам были вынесены представления за отсутствие профилактической работы по предотвращению ситуации и выявлению детей, вступающих в соответствующие группы в социальных сетях, сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратурой в образовательных организациях выявлены нарушения по противодействию распространению криминальной субкультуры среди молодежи. <…> В ходе проведенного <…> мониторинга сети Интернет на предмет нахождения обучающихся образовательных организаций Шадринска и Шадринского района в антисоциальных группах (молодежных движениях) установлены случаи их регулярного посещения. При этом со стороны ответственных должностных лиц школ профилактическая работа с целью выявления, пресечения и предупреждения нахождения несовершеннолетних в таких группах не осуществлялась. <…> В адрес пяти руководителей образовательных организаций района внесены представления <…>", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате шесть ответственных за данную работу сотрудников школ были привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Эти молодежные субкультуры пропагандируют криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, недопустимость осуществления трудовой деятельности, престижность совершения преступлений, вымогательство у сверстников денежных средств для передачи содержащимся в исправительных учреждениях лицам", - пояснили в пресс-службе.

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РоссияКурганская область
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