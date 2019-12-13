УГМК привлекла синдицированный кредит на €200 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) привлекла синдицированный кредит на сумму €200 млн, предоставленный российскими и иностранными банками, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Финансирование предоставлено синдикатом первоклассных иностранных и российских банков: АО "Райффайзенбанк", АО "Банк Интеза", АО "АйСиБиСи Банк", АКБ "Бэнк Оф Чайна" (АО), Международный инвестиционный банк, ПАО "Росбанк" (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd, ООО "Чайна Констракшн Банк" и ПАО "Совкомбанк", - говорится в сообщении.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.

Сделка закрыта в формате необеспеченного кредита сроком на четыре года и предусматривает возможность увеличения суммы кредита до €300 млн. Кредитный договор подписан в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования. Координатором, агентом по документации, а также кредитным управляющим выступает АО "Райффайзенбанк", уточняется в сообщении.

"Заключение данной сделки является знаковым событием не только для нашей компании, но и для российского долгового рынка в целом. Нам приятно отметить, что мы вместе с партнерами успешно организовали сделку синдицированного кредитования с иностранными банками и банком развития по российскому праву. <…> Важно отметить, что значительная часть спроса на участие в синдикате была сформирована со стороны китайских банков. Отдельно хотелось бы отметить профессионализм команды АО "Райффайзенбанк" как организатора", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "УГМК" Андрея Козицына.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший в РФ производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.