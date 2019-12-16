Полиция проверяет данные о вождении в нетрезвом виде высокопоставленным силовиком в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проверяет информацию местных СМИ о начальнике ОБЭП по Сургуту Александре Тетерятникове, который якобы находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

"По видео, размещенном на YouTube, начальником УМВД России по Югре назначена служебная проверка. В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, полицейский понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и его непосредственные руководители", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Сургут направлена комиссия из числа руководителей аппарата управления МВД по региону.

Ранее сургутское информационное агентство "К-Информ" опубликовало видеозапись и сообщение, что в Сургуте в ночь на 15 декабря по подозрению в пьяной езде был задержан полицейский, который представился начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями сургутского УМВД и потребовал его отпустить. По данным издания, руководитель структурного подразделения находился за рулем Lada Priora, не сразу остановился по требованию экипажей ДПС, а в момент задержания якобы оказал сопротивление. После этого его якобы отпустили по указанию руководителей ГИБДД.

В свою очередь, как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, согласно протоколу, Тетерятников находился в машине в качестве пассажира. "Соответствует ли это действительности, пока точно не ясно. Должна показать проверка. Если в ходе нее будет установлено, что данные подтасованы, то многих ожидает увольнение", - сказал он.