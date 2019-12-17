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Суд отменил решение ФАС о сговоре на торгах по ремонту челябинских дорог

Дело о сговоре было возбуждено против бывшего губернатора Бориса Дубровского, Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост"

ТАСС, 17 декабря. Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении экс-губернатора региона Бориса Дубровского, областного Министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ФАС.

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"Решение ФАС отменено. Мы будем его оспаривать", - сообщили в пресс-службе.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Борис Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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