СК возбудил уголовные дела по фактам сбыта снюса в магазинах Кургана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет Курганской области возбудил три уголовных дела по фактам сбыта в магазинах Кургана никотиновых смесей, содержащих опасную для здоровья потребителей дозу никотина - так называемых снюсов и пэков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного следственного управления Следственного комитета России.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждены три уголовных дела по фактам сбыта никотиновых смесей, употребление которых может повлечь реальное причинение вреда здоровью или наступление смерти, по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Смеси для рассасывания в расфасованном виде находились в продаже в ряде магазинов Кургана и представляли опасность для здоровья потребителей, особенно несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела устанавливаются другие возможные места реализации подобной продукции.

Ранее ТАСС сообщал о том, что на территории региона в 45 торговых точках продавался снюс, но после обращений правительства региона к представителям бизнеса с просьбой о добровольном отказе от продажи этих смесей 90% из них отказались от такой торговли. В частности, по словам заместителя губернатора области Владимира Архипова, теперь снюсы не продаются ни в одном сетевом магазине на территории региона.