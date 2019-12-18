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В Кургане появится социальный маршрут, адаптированный для людей с аутизмом

Его апробация пройдет в июле 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Инклюзивный маршрут с учетом адаптированных для людей с аутизмом заведений - кафе, магазинов, кинотеатра, поликлиники, библиотек - появится в 2020 году в Кургане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

"Команда проекта ["Курганский центр социальных технологий в сфере инклюзии"] будет работать над созданием специального инклюзивного маршрута. Планируется сформировать сеть "дружелюбных организаций" (кафе, магазины, кинотеатр, поликлиника, библиотеки и т.п.), адаптированных для потребностей посетителей с аутизмом. В каждом из объектов маршрута сотрудники организаций совместно с членами команды проекта разработают программу приема детей с расстройством аутистического спектра. Апробация маршрута пройдет <…> в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря внедрению такого маршрута курганские дети с расстройством аутистического спектра смогут адаптироваться к социальной жизни и научиться выполнять простые социальные навыки: делать покупки, пользоваться общественным транспортом, услугами культурных и развлекательных учреждений города, посещать библиотеки и музеи. Для этого в рамках проекта также будет проходить обучение для их родителей, волонтеров, консультантов, тьюторов, сотрудников "дружелюбных организаций".

Проект реализует благотворительный фонд развития и поддержки сообщества "Вместе с нами" при поддержке Фонда президентских грантов. Он является первым этапом более масштабного проекта "Курган - инклюзивный город", разработанного администрацией Кургана совместно с инициативной группой граждан.

Теги
РоссияКурганская область
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