ГУ МВД по Челябинской области не проверяет материалы о деле экс-губернатора Дубровского

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Главное управление МВД РФ по Челябинской области не занимается проверкой материалов о возбуждении уголовного дела по факту злоупотреблений должностными полномочиями бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Хронология уголовных дел в отношении бывших и действующих глав регионов

Накануне адвокат экс-губернатора Рустам Курмаев сообщил, что материалы о возбуждении уголовного дела направлены на дополнительную проверку в ГУЭБиПК МВД, а затем они были переданы в Челябинскую область. "В нашем управлении проверка не проводится", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о проверке материалов о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов. Позднее Курмаев сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено следственным департаментом МВД.

Борис Дубровский в 2011-2014 годах был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.