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Дело экс-губернатора Дубровского

ГУ МВД по Челябинской области не проверяет материалы о деле экс-губернатора Дубровского

Адвокат Дубровского ранее сообщил, что материалы о возбуждении уголовного дела направлены на дополнительную проверку в ГУЭБиПК МВД, а затем они были переданы в Челябинскую область

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Главное управление МВД РФ по Челябинской области не занимается проверкой материалов о возбуждении уголовного дела по факту злоупотреблений должностными полномочиями бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Накануне адвокат экс-губернатора Рустам Курмаев сообщил, что материалы о возбуждении уголовного дела направлены на дополнительную проверку в ГУЭБиПК МВД, а затем они были переданы в Челябинскую область. "В нашем управлении проверка не проводится", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о проверке материалов о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов. Позднее Курмаев сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено следственным департаментом МВД.

Борис Дубровский в 2011-2014 годах был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская областьДело экс-губернатора Дубровского
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