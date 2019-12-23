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В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов

Погиб мужчина, его восьмилетняя дочь в тяжелом состоянии
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© Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.

"На улице Стачек произошло ДТП. Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем УАЗ-Патриот. После столкновения УАЗ развернуло и отбросило на трех пешеходов - мужчину и двух детей, которые стояли на тротуаре и пропускали транспортные средства, чтобы перейти дорогу. В результате ДТП 38-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался в машине реанимации. Его восьмилетняя дочь получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу, девочка находится в тяжелом состоянии", - сообщили в управлении.

Собеседник агентства уточнил, что вторая девочка не пострадала.

Теги
РоссияСвердловская область
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