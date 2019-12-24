Свердловский губернатор пообещал 300-миллиардные доходы в бюджет региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о приближении доходов бюджета региона к показателю 300 млрд рублей. Об этом глава области написал в своей статье, опубликованной во вторник в "Областной газете".

"Сейчас мы вплотную подошли к областному бюджету в 300 миллиардов рублей. Моя цель - преодолеть и этот рубеж. Это создаст прочную базу для того, чтобы еще активнее строить новые школы, больницы, Дома культуры, газифицировать сельские территории, ремонтировать дороги, вести благоустройство территорий, улучшать экологию. То есть реально улучшать качество жизни уральцев", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что стабильная политическая ситуация в регионе и растущие бюджеты области и муниципалитетов являются основой экономики области. "Для того чтобы стать третьей столицей России, у нас должна быть создана современная инфраструктура", - подчеркнул Куйвашев. Бюджет Свердловской области на 2020 год является социально ориентированным, подчеркнул глава региона: общая сумма расходов на социальную сферу - 194 миллиарда рублей.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что региональный план реализации национальных проектов на территории Свердловской области под названием "Пятилетка развития" стал "дорожной картой по достижению прорывных результатов". По его словам, показатели блока экономического развития выполняются на хорошем уровне: валовой региональный продукт превысил планку в 2,5 триллиона рублей. "Растут показатели по объему отгруженной промышленной продукции, грузообороту автомобильного транспорта, обороту продукции, произведенной малым и средним бизнесом, другим параметрам, характеризующим положительную динамику развития реального сектора экономики", - отметил Куйвашев.

По словам главы региона, ежегодно в области сдается более 2 млн квадратных метров. Также успешно выполняется программа по расселению из аварийного жилья - в этом году план перевыполнен в три раза, подчеркнул Куйвашев. К числу приоритетов губернатор отнес повышение доступности и качества первичной медицинской помощи, решение демографических задач.

О бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с принятым 10 декабря бюджетом области, доходы его в 2020 году составят 267,2 млрд рублей, расходы - 296,6 млрд рублей, дефицит - 29,4 млрд рублей.

В плановом периоде на 2021 и 2022 годы доходы бюджета установлены в размеры 278,9 млрд рублей и 294,1 млрд рублей соответственно. Расходы составят 295,4 млрд рублей на 2021 год и 289,7 млрд рублей на 2022 год. В 2021 году дефицит бюджета планируется сократить до 16,5 млрд рублей, а на 2022 год запланирован профицит в 4,3 млрд рублей.