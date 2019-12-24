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Антипинский НПЗ заплатит около 6,5 млрд рублей налогов по итогам 2019 года

10 декабря Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение вопроса о банкротстве предприятия по существу на 30 декабря

ТЮМЕНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который проходит процедуру банкротства, заплатит во все уровни бюджетов около 6,5 млрд рублей налогов по итогам 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По итогам 2019 года Антипинский НПЗ во все уровни бюджетов заплатит порядка 6,5 млрд рублей", - сказал Моор.

Ранее НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. 3 сентября суд ввел процедуру наблюдения на предприятии. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

10 декабря Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Антипинского НПЗ по существу на 30 декабря. Арбитражный управляющий завода Константин Сичевой сообщил ТАСС, что кредиторы будут ходатайствовать о введении на предприятии конкурсного производства.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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