Антипинский НПЗ переработает около 7,5 млн тонн нефти в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во втором полугодии 2019 года вышел на переработку 600 тыс. тонн в месяц. На 2020 год предприятие уже получило заявки на переработку 7,5 млн тонн нефти, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

В мае Антипинский НПЗ, который находится в промзоне Тюмени вблизи поселка Антипино, остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.

"Во втором полугодии завод вышел на переработку 600 тыс. тонн [нефти] в месяц, это как раз 7,2-7,5 млн тонн [нефти] - тот уровень, на котором он работал до вхождения в эту ситуацию. Недавно [17 декабря] с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым открывали завод (новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода - прим. ТАСС), обсуждали ситуацию на НПЗ, поскольку нефть качается через их трубопроводы. Они подтверждают, что заявки на следующий год как раз на 7,5 млн тонн есть", - сказал Моор.

Ранее НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Суд ввел процедуру наблюдения на предприятии 3 сентября. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - АКБ "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

Арбитражный суд Тюменской области 10 декабря отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Антипинского НПЗ по существу на 30 декабря. Арбитражный управляющий завода Константин Сичевой сообщил ТАСС, что кредиторы будут ходатайствовать о введении на предприятии конкурсного производства.