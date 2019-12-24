Жители Челябинска отправили Деду Морозу 100-метровое письмо

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Жители одного из микрорайонов Челябинска написали Деду Морозу и отправили по почте письмо длиной 112 метров 66 сантиметров. Послание стало самым длинным в новейшей истории, сообщили в пресс-службе управления федеральной почтовой связи Челябинской области.

По данным пресс-службы управления, до настоящего времени длина самого протяженного письма, которое получал Дед Мороз, составляла 15 метров. Его прислали школьники из Амурской области.

"Авторами новогоднего рекорда стали около 300 жителей Челябинска. Самым юным участникам не было и года, старшим - девятый десяток. <…> Необходимо было на альбомном листе нарисовать или написать послание зимнему волшебнику и принести его организаторам, позже все рисунки и письма соединили в единое послание. Перед отправкой сделали замер новогоднего полотна: длина письма составила 112 метров 66 сантиметров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Почта России" доставит письмо в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.