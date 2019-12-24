На оборонном заводе в Екатеринбурге открыли два цеха по выпуску гражданской продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ПАО "МЗИК") в рамках госпрограммы по диверсификации производства во вторник официально открыл новые производственные площадки по выпуску гражданской продукции.

ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" - промышленное предприятие, которое производит военную технику. Входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Здесь выпускают и гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др.

"Новые производственные подразделения открыты ПАО "МЗИК" в рамках реализации государственной программы по диверсификации производства. Это производственно-технологический комплекс по разработке и изготовлению высокотехнологичной продукции гражданского назначения и термическое производство", - пояснили в пресс-службе предприятия на мероприятии в честь открытия площадок.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам осмотра новых цехов отметил, что предприятия ОПК в регионе производят около 25% гражданской продукции, а "МЗИК" является одним из лидеров. "Машины в опытной эксплуатации уже работают на дорогах и тротуарах Екатеринбурга и не только. Мы будем помогать исправлять заводчанами какие-то недочеты через эксплуатацию, но в целом те задачи, которые стоят перед всей оборонкой Свердловской области, в плановом режиме выполняются", - отметил он.

Куйвашев добавил, что цех термообработки можно использовать в авиации, в тяжелом и железнодорожном машиностроении. "Я не сомневаюсь, что перечень оборудования "МЗИК" даст мощный толчок к развитию всей машиностроительной отрасли Урала, и не только Урала", - подытожил губернатор.

Термический участок кузнечно-термического цеха ПАО "МЗИК", по информации пресс-службы предприятия, является полноценным высокотехнологичным производством, где представлены все виды термической обработки, необходимые для изготовления специальной и гражданской продукции. А в цеху по разработке и изготовлению высокотехнологичной продукции гражданского назначения прошла глобальная реконструкция корпуса, куда полностью переедет сборочный цех и опытный участок для производства гражданской продукции, рассказал представитель завода.

Производство коммунальной техники

На базе вновь открытого цеха идет производство электрических погрузчиков, электрических тележек и коммунальных вакуумных машин. На открытии цехов были продемонстрирован опытный образец новой электрической тележки с асинхронным приводом из композиционных материалов и первая отечественная модель ричтрака (англ. Reach truck - штабелер с выдвигающейся мачтой, предназначенный для обслуживания высотных, от шести метров, стеллажных систем - прим. ТАСС). Ранее ее представили в июле на выставке ИННОПРОМ-2019, однако впервые на заводе показали разработку в действии. Сейчас заканчиваются испытания опытного образца, уточнили в пресс-службе завода.

К концу года на заводе обещали представить опытный образец многофункциональной коммунальной машины и рассказали, что в настоящее время ведется разработка штабелеров грузоподъемностью от 1,2 до 1,6 тонны с высотой подъема груза до шести метров, а также транспортировщика паллет грузоподъемностью 2 тонны.