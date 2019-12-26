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Власти Екатеринбурга рассматривают возможность строительства двух канатных дорог

По словам мэра Александра Высокинского, одна из них может быть построена от Академического до Ботаники, вторая - в центре города от театра Драмы до начала улицы Первомайской

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Сразу две канатные дороги могут появиться в Екатеринбурге, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС глава города Александр Высокинский.

"Мы не останавливаем работу над расчетами и возможностью применения в городе канатных дорог. Одна - от Академического до Ботаники. Вторую смотрим прямо в центре города - от театра Драмы до начала улицы Первомайской. Тоже смотрим эту возможность, как это сделать. Такие линии работают в достаточно большом количестве городов. <…> Не надо этого вида транспорта пугаться", - сказал он.

Мэр добавил, что итоговые расчеты, которые позволят принять решение о строительстве канатных дорог в Екатеринбурге, будут готовы к лету 2020 года.

Ранее Высокинский заявлял, что строительство канатных дорог обойдется дешевле организации трамвайного движения. С идеей строительства канатной дороги в Екатеринбурге он впервые выступил в 2018 году, речь тогда шла об одной канатке, которая могла бы связать два района Екатеринбурга (Академический и Ботанику).

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РоссияСвердловская область
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