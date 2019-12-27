Партии предложат кандидатов на пост главы Югры до 14 июля 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Политические партии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) до 14 июля 2020 года могут предложить губернатору Тюменской области по три кандидата на пост главы ХМАО, выборы которого запланированы на 13 сентября. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель окружной думы Борис Хохряков.

Выборы губернатора пройдут в ХМАО в 2020 году. Его изберут депутаты окружной думы из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

"Единый день голосования в 2020 году - это 13 сентября. Если говорить о самой процедуре, то до 14 июля все партии имеют право предложить до трех кандидатур губернатору Тюменской области. <…> После этого губернатор Тюменской области представляет президенту Российской Федерации пять кандидатур, и до 23 августа президент вносит три кандидатуры в думу автономного округа", - сказал Хохряков.

На данный момент главой округа является Наталья Комарова - единственная женщина-губернатор в России. Она руководит округом с 2010 года.

ХМАО расположен на севере Уральского федерального округа. Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе по добыче газа в РФ). На территории округа работают более 100 нефтегазодобывающих компаний, шесть нефте- и восемь газоперерабатывающих предприятий.