{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Партии предложат кандидатов на пост главы Югры до 14 июля 2020 года

Согласно законодательству, после этого губернатор Тюменской области представляет президенту России пять кандидатур, а президент вносит три из них в окружную думу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Политические партии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) до 14 июля 2020 года могут предложить губернатору Тюменской области по три кандидата на пост главы ХМАО, выборы которого запланированы на 13 сентября. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель окружной думы Борис Хохряков.

Выборы губернатора пройдут в ХМАО в 2020 году. Его изберут депутаты окружной думы из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

"Единый день голосования в 2020 году - это 13 сентября. Если говорить о самой процедуре, то до 14 июля все партии имеют право предложить до трех кандидатур губернатору Тюменской области. <…> После этого губернатор Тюменской области представляет президенту Российской Федерации пять кандидатур, и до 23 августа президент вносит три кандидатуры в думу автономного округа", - сказал Хохряков.

На данный момент главой округа является Наталья Комарова - единственная женщина-губернатор в России. Она руководит округом с 2010 года.

ХМАО расположен на севере Уральского федерального округа. Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе по добыче газа в РФ). На территории округа работают более 100 нефтегазодобывающих компаний, шесть нефте- и восемь газоперерабатывающих предприятий.

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Пожарные ликвидировали открытое горение в двух ангарах в Свердловской области
В тушении были задействованы 35 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС