В Челябинской области пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

ТАСС, 28 декабря. Три пенсионерки предстанут перед судом по обвинению в нелегальном производстве контрафактного алкоголя на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Завод в Верхнеуральске производил алкогольные напитки с 2001 года по 2016 год. Затем его деятельность была прекращена, при этом все оборудование находилось в исправном состоянии.

"Обвиняемые получили доступ на территорию законсервированного завода, где организовали производство немаркированной алкогольной продукции. К деятельности они привлекли местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с ноября 2017 года по март 2018 года на заводе для продажи было произведено более 40 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство еще более 90 тыс. бутылок стоимостью свыше 18,5 млн рублей в марте 2018 года было пресечено сотрудниками полиции.

"Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу", - уточняется в пресс-релизе.

Им предъявлены обвинения по трем статьям: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.