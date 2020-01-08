ГИБДД проверит информацию об избиении инспектором ДПС водителя на тюменской трассе

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Тюменской области проведет проверку данных об избиении сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС) водителя на трассе Тюмень - Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным местных СМИ, сотрудники ДПС задержали трезвого водителя, применяя физическую силу, а в протоколе написали, что он оказывал сопротивление.

"5 января 2020 года на трассе Тюмень - Екатеринбург инспекторы ДПС УГИБДД УМВД России по Тюменской области остановили автомобиль марки Daewoo Matiz. При открытии окна автомобиля полицейские почувствовали резкий запах алкоголя, после чего сотрудники, подразумевая, что водитель может быть нетрезвым и предпринять неадекватные действия, попросили его выйти из автомобиля и предъявить документы. Однако мужчина грубо выражался, отказался выполнять требования и продолжал упорствовать, периодически нажимая педаль газа. В это время пассажирки, находящиеся в состоянии опьянения, стали возмущаться и провоцировали конфликт с инспекторами", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что "в результате невыполнения требований сотрудников полиции в отношении водителя действительно был составлен административный материал". Свою вину, по словам сотрудников ДПС, мужчина признал, когда его везли на экспертизу для определения состояния алкогольного опьянения.

"В то же время по изложенным в социальных сетях фактам УГИБДД по Тюменской области будет проведена проверка, по результатам которой будет принято решение", - уточнили в УМВД.