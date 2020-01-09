МЧС не зафиксировало превышение ПДК вредных веществ из-за тлеющей свалки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты свердловского ГУ МЧС не зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в жилом секторе, граничащем с тлеющей свалкой. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

На несанкционированном полигоне бытовых отходов в Орджоникидзевском районе ведутся работы по ликвидации тления. Открытого горения и увеличения площади тления нет, спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц. На выходных из-за отсутствия ветра в микрорайонах города стоял едкий запах гари, ГУ МЧС рекомендовало жителям не выходить без особой надобности из дома.

"Ежедневно специалисты МЧС производят мониторинг состояния воздуха. Сегодня превышения ПДК вредных веществ в жилом секторе, граничащем с тлеющей свалкой, не зафиксировано, запаха гари не обнаружено", - говорится в сообщении.

В октябре прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в районе коллективных садов "Учитель" и "Садовод № 36" в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, направив иск в Кировский районный суд. Заседание суда назначено на 12 февраля. Кроме того, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено в июле 2018 года по факту захламления земельных участков отходами производства и потребления.