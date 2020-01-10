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"Уральские авиалинии" запустят новые чартерные рейсы из Тюмени и Екатеринбурга в Китай

Полетная программа стартует в феврале

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" в феврале 2020 года запустит два регулярных чартерных рейса из Тюмени и Екатеринбурга на остров Хайнань в Китае. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой компании авиаперевозчика.

В ноябре авиакомпания получила новый лайнер Airbus A321neo. Воздушное судно рассчитано на размещение 236 пассажиров в эконом-классе.

"Самолеты авиакомпании "Уральские авиалинии" взяли курс на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Полетная программа стартует в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что рейсы из Тюмени в Хайнань и обратно будут совершаться по пятницам. Из Екатеринбурга - по четвергам и субботам. Новый самолет Airbus A321neo будет делать техническую посадку в Новосибирске.

"Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют порядка 50 самолетов Airbus. Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.

Теги
РоссияКитайТюменская областьСвердловская область
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