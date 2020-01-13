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СК начал проверку гибели школьника, раненного пьяным мужчиной в Нижнем Тагиле

Ребенок умер 12 января после того, как в августе 2019 года его ранил в голову мужчина, стрелявший из пневматического ружья по банкам
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели ребенка, который 12 января умер после того, как в августе 2019 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) его ранил в голову мужчина, стрелявший из пневматического ружья по банкам. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления в понедельник.

Ранее мужчине, который во время стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места преступления, предъявили обвинения по двум статьям по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

"Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребенка, также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверка проводится отдельно от уголовного дела, которое ранее было возбуждено в полиции.

По предварительным данным, ранивший ребенка мужчина упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети. После случившегося подозреваемый скрылся, но представители МВД оперативно его нашли и задержали - в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины две пневматические винтовки - ИЖ и Quattro Trigger.

Ранее мама ребенка сообщила местным СМИ, что обращалась для лечения мальчика в клиники Израиля, Германии и Индии, но получила отрицательный ответ. По ее словам, пуля находилась в голове мальчика, а спинномозговая жидкость собиралась в голове - происходил отек головного мозга и кровоизлияние. После инцидента восьмилетний ребенок был доставлен на вертолете в больницу в Екатеринбург, где несколько месяцев пролежал в коме, но так и не пришел в сознание. Свердловская область привлекала специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (Москва) для консультаций по лечению ребенка в формате телемедицины.

Теги
РоссияСвердловская область
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