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В Челябинске у семи воспитанников детсада выявили норовирусную инфекцию

Всем заболевшим назначили амбулаторное лечение

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию, вызванную норовирусом, подхватили семь воспитанников детского сада в Челябинске. Всем заболевшим назначено амбулаторное лечение, сообщило во вторник управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

"Зарегистрировано заболевание острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди детей, посещающих детский сад №444 в Челябинске. По состоянию на 14 января зарегистрировано семь заболевших детей. <…> Все заболевшие из разных групп. Госпитализированных нет, лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной заболевания стал норовирус второго генотипа.

Норовирус - патогенный для человека микроб, способный вызвать воспалительное заболевание пищеварительного тракта.

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РоссияЧелябинская область
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