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На Ямале горит бокс с техникой на площади около 1 тыс. кв. м

Пострадавших нет
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пожар произошел в боксе с техникой в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого АО на площади около 1 тыс. кв. метров горит арочный бокс, в котором, предположительно, находится техника. Пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует", - сказали в ведомстве.

Пожар локализован в 15:20 мск на площади 900 кв. метров. Его тушение осложняет отсутствием вблизи горящего объекта источников воды - ближайший гидрант находится в 6 км.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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