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В Челябинской области в снюсах нашли мышьяк

Материалы проверки Роспотребнадзора переданы в правоохранительные органы

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Челябинской области арестовали 238 партий никотинсодержащей бестабачной продукции - снюса, образцы передали в лабораторию, которая обнаружила в них значительное превышение содержания мышьяка. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления.

"В ходе проверок (предприятий розничной, оптовой торговли и общепита - прим. ТАСС) арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции - 1437 упаковок, из них 27 партий импортной продукции, произведенной в Швеции. По результатам экспертизы образцов смесей обнаружено значительное превышение содержания мышьяка - вещества, относящегося к чрезвычайно опасным соединениям", - сказали в управлении.

Теги
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