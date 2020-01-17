Проект строительства второй ветки метро Екатеринбурга потребует более 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Проектно-сметная документация на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, по предварительной оценке, оценивается более чем в 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции в пятницу.

"В декабре была пресс-конференция президента России, он поддержал [проект строительства второй ветки метро]. В порядке проектирования ведется формирование земельных участков. Для того, чтобы в полной мере был готов [проект], нужно подготовить проектно-сметную документацию. Предварительно проектно-сметная документация будет стоить чуть больше 1 млрд рублей, мы планово деньги выделяем", - сказал Куйвашев.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июле сообщил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента в декабре глава города сказал ТАСС, что власти Екатеринбурга уже готовят проект второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что поддержка президента дает уверенность в появлении второй ветки.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек. Как ранее сообщал Высокинский, на строительство второй ветки метро потребуется порядка 70 млрд рублей.