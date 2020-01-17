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Проект строительства второй ветки метро Екатеринбурга потребует более 1 млрд рублей

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что средства на проектно-сметную документацию будут выделены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Проектно-сметная документация на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, по предварительной оценке, оценивается более чем в 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции в пятницу.

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"В декабре была пресс-конференция президента России, он поддержал [проект строительства второй ветки метро]. В порядке проектирования ведется формирование земельных участков. Для того, чтобы в полной мере был готов [проект], нужно подготовить проектно-сметную документацию. Предварительно проектно-сметная документация будет стоить чуть больше 1 млрд рублей, мы планово деньги выделяем", - сказал Куйвашев.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июле сообщил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента в декабре глава города сказал ТАСС, что власти Екатеринбурга уже готовят проект второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что поддержка президента дает уверенность в появлении второй ветки.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек. Как ранее сообщал Высокинский, на строительство второй ветки метро потребуется порядка 70 млрд рублей.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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