Свердловчанка добилась моральной компенсации за замену экскурсии в храм на водочный завод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд обязал компанию "Туроператор Регион Поволжье" компенсировать моральный ущерб жительнице Красноуфимска из-за замены экскурсии в храм Прокопия Праведного в Великом Устюге на поход на ликеро-водочный завод. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба суда.

"Ответчиком были нарушены права истца и в соответствие с законом "О защите прав потребителей". Так как изменение пункта программы является единственным доказанным нарушением со стороны ответчика, все остальные претензии не нашли подтверждения, судебная коллегия отменила решение Красноуфимского районного суда в части отказа во взыскании с ООО МТА "Валенсия" компенсации морального вреда и штрафа. С ООО "Туроператор Регион Поволжье" в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. рублей и штраф в размере 1,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что программа автобусного тура, который приобрела жительница Красноуфимска, изначально включала в себя обзорную экскурсию по городу с посещением храма Прокопия Праведного. "Однако, как только автобус выехал из Перми, <…> вместо запланированного посещения храма туристам предложили экскурсию по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также посещение магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе. Дарью изменения в программе не устроили, так как поездка была запланирована с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка, а вместо этого была заменена коммерческой программой", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после поездки женщина направила претензию в адрес компании, которую оставили без удовлетворения. После этого женщина подала иск в Красноуфимский районный суд к ООО МТА "Валенсия" о возмещении убытков вследствие оказания туристической услуги ненадлежащего качества. "Также по ходатайству истца в качестве соответчика судом было привлечено ООО "Туроператор Регион Поволжье". Решением Красноуфимского районного суда в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. Истец не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде", - уточняется в сообщении.

В Свердловском областном суде пояснили, что суд первой инстанции не учел, что туроператором не представлено никаких доказательств своевременного доведения до истца информации по изменению экскурсионной программы первого дня, что нарушило право истца на возможность выбора услуги и право на отказ от предложенной услуги до выезда из Перми.