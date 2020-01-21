В Челябинске ищут источник запаха гари, на который жаловались жители

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии Челябинской области ищут источник острого запаха гари, на который в ночь на вторник поступило около десятка жалоб от жителей города, сообщил ТАСС начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

Челябинский гидрометцентр ранее сообщал, что с 22:00 (20:00 мск) 20 января до 19:00 (17:00 мск) 21 января в Челябинске, Коркино и Карабаше установятся неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия 1-й степени (слабый ветер, инверсия). Предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

"Около десятка жалоб на запах гари ночью поступило от жителей Челябинска. Замеры показали, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. Специалисты сейчас ищут источник запаха", - сказал Безруков.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).