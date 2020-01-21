Власти Югры назвали первого резидента индустриального парка в Пыть-Яхе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Компания "Тюбинг транс" станет якорным резидентом индустриального парка в Пыть-Яхе (ХМАО-Югра), сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

"Мы зарезервировали территорию по созданию индустриального парка в городе Пыть-Яхе. Рассматривается якорный резидент "Тюбинг транс", который уже создал на территории города свое производство. Именно для этого предприятия и на этой площадке мы видим создание логистического центра", - сказал Забозлаев. Предполагаемой специализацией индустриального парка будет оказание услуг по предоставлению производственных помещений, сортировке грузов предприятий нефтесервиса, участвующим в добыче и транспортировке нефтепродуктов на территории автономного округа.

По данным пресс-службы фонда развития Югры, "Тюбинг транс" занимается перевозкой грузов железнодорожным и автомобильным транспортом для нефтедобывающих компаний.

Замгубернатора отметил, что далее на территорию парка планируется привлечь нефтесервисные предприятия, которые можно будет завести на подготовленную площадку.

По его словам, выделенная под парк территория составляет 9,5 га. На данный момент завершено внесение изменений в документы территориального планирования, что дает возможность быстро зарегистрировать индустриальный парк в Минпромторге РФ. Внесение данных изменений в схему, пояснили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры, позволяет инициаторам проектов заявляться на предоставление участков без проведения торгов, а также претендовать на предоставление федеральных мер поддержки на создание объектов промышленной инфраструктуры.