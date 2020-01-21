ВРП Югры в 2019 году впервые превысил 4 трлн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) итогам 2019 года впервые преодолел планку в 4 трлн рублей, увеличившись более чем на 1,6%, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

По данным на сайте правительства Югры, по итогам 2018 года ВРП автономного округа составил 3 трлн 967 млрд рублей. В структуре ВРП региона преобладают добыча газа и нефти. Они занимают более 67% валового регионального продукта.

"Валовой региональный продукт у нас в 2019 году вырос. И составил 4 трлн 32 млрд рублей", - сказал Забозлаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры, основной объем ВРП пришелся на долю добывающей промышленности и обрабатывающих производств - более 2,7 трлн рублей.

В департаменте экономического развития Югры ТАСС пояснили, что структура ВРП отражает высокую степень влияния нефтегазового сектора на экономику Югры. "Так, за январь-сентябрь 2019 года на территории автономного округа увеличилась добыча нефти на 0,16% в сравнении с соответствующим периодом 2018 года, попутного нефтяного газа - на 1,3%. Также росту ВРП сопутствовало увеличение производства электроэнергии (произведено 64,1 млрд кВтч электроэнергии), что на 0,5% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, вклад сектора добычи полезных ископаемых в развитие экономики Югры самый значительный - доля в объеме производства продукции автономного округа составляет порядка 80%. "Изменения в секторе нефтедобычи значительно влияют на изменение объемов сопутствующих производств по автономному округу в целом", - отметил собеседник.